قاض إسباني يوصي بمحاكمة رفعت الأسد

أعلنت ​محكمة​ في ​مدريد​ أن قاض إسباني أوصى بإحالة عم الرئيس السوري ​بشار الأسد​، ​رفعت الأسد​، إلى المحاكمة، للاشتباه بتبييضه "أكثر من 600 مليون يورو"، علماً أنه من المقرر محاكمته كذلك في ​باريس​ في كانون الأول.

ويشتبه قاضي التحقيق بأن نائب الرئيس السوري السابق البالغ من العمر 82 عاماً، يرأس "شبكة إجرامية" مؤلفة من ثمانية من أبنائه، واثنين من زوجاته الأربع، وشركات وهمية، يخضعون جميعاً لأوامره، وفق ما ورد في قرار المحكمة الجنائية في مدريد.

وبحسب القرار، فإن جميع المذكورين "كرسوا أنفسهم منذ الثمانينات لإخفاء وتحويل وتبييض أموال منهوبة بشكل غير قانوني من الخزانة الوطنية السورية في عدة بلدان أوروبية".

وقال القاضي إن رفعت الأسد نقل معه من ​سوريا​ 300 مليون ​دولار​، وبدأ بشراء عقارات في عام 1986 في ​إسبانيا​ خصوصا في لا كوستا ديل سول في الأندلس وبات يملك 507 عقارات في إسبانيا بقيمة 695 مليون يورو، بحسب تحقيق قضائي.

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وترأس رفعت سرايا الدفاع التي قمعت بشكل دموي تمرداً إسلامياً في عام 1982 في حماه في شمال غرب سوريا.

وبعدما نفذ محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه حافظ، فرّ في عام 1984 إلى ​فرنسا​ حيث يتهم بشراء عقارات بقيمة 90 مليون يورو عن طريق الاحتيال.

ويحاكم في باريس في 9 و18 كانون الأول، بتهم "غسل الأموال المنظم" عبر التهرب الضريبي و​اختلاس​ الأموال العامة السورية.