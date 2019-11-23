"الغارديان": أعداء نتانياهو يستعدون للقضاء عليه بعد اتهامه بالفساد

أشارت صحيفة "الغارديان" في تقرير نشرته لمراسلها في القدس أوليفر هولمز بعنوان "أعداء نتانياهو يستعدون للقضاء عليه بعد اتهامه ب​الفساد​"

ولفتت الصحيفة الى أن "أعداء رئيس وزراء ​إسرائيل​ ​بنيامين نتانياهو​ السياسيين بدأوا التركيز على الاتهامات التي وُجهت إليه بتلقي رشاً على أمل ​القضاء​ عليه مستغلين تهاوي شعبيته إلى أدنى مستوى لها خلال عقود طويلة من عمله السياسي".

وأوضح الصحفي أنه "من المنتظر أن يقدم حزب العمل المعارض دعوى للمحكمة العليا يطالب فيها بإجبار أطول رئيس وزراء خدمة في تاريخ البلاد على التنحي من منصبه"، مشيرا إلى أن "القانون الإسرائيلي لايجبر رئيس الوزراء على التنحي عن منصبه بسبب توجيه اتهامات إليه بارتكاب جرائم لكنه يجبره على التنحي فقط عند إدانته قضائيا".

وشددت الصحيفة على ان "اتهام نتانياهو قضائيا ألقى مزيدا من الشكوك حول مصيره، خاصة في الوقت الذي فشل في الحصول على أغلبية برلمانية كافية لتشكيل حكومة منفردة من قبل تكتل الليكود ولم يتمكن أيضا من تشكيل حكومة ائتلافية رغم إجراء ​الانتخابات​ العامة مرتين خلال العام الجاري، ويبدو أن الثالثة تلوح في الأفق"، مضيفا: "التصدعات" بدأت تظهر بالفعل في تكتل الليكود بينما تطالب الأحزاب الأخرى وعلى رأسها تحالف أبيض وأزرق باستقالة ​نتنياهو​ ولو من بعض الوزارات التي يشغلها بنفسه إضافة إلى منصب رئيس الوزراء، ومنها وزارات الصحة، و​الزراعة​، والشؤون الاجتماعية".

ولفتت الى أن "التحالف، الذي حصل على نفس عدد مقاعد الليكود في الانتخابات الأخيرة لكنه فشل أيضا في تشكيل حكومة ائتلافية، أعلن أنه وجه فريقه القانوني بالاتصال بكل من نتانياهو والمدعي العام للفت نظريهما إلى ضرورة تخلي رئيس الوزراء البالغ من العمر 71 عاما عن المقاعد الوزارية التي يشغلها على أقل تقدير إن لم يتنح عن رئاسة الحكومة".