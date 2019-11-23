الاندبندنت: مخاوف من من تغير البنية العرقية لشمال سوريا من قبل الاتراك

لفتت صحيفة "​الإندبندنت​ أونلاين" في ​تقرير​ نشرته لمراسلها ريتشارد هول من تل تمر شمال غربي ​سوريا​ حول الاشتباكات هناك الى أن "سحب الدخان السوداء الكثيفة تعلو في سماء المدينة نتيجة قيام المقاتلين المدافعين عنها بإحراق إطارات السيارات لحجب الرؤية عن المقاتلات التركية التي تصطادهم من الجو، لكن يبدو أن ذلك كله دون جدوى".

وأضاف هول: "وصف الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ​الهدنة​ بأنها مستمرة وصامدة لا يبدو ذا جدوى لسكان المنطقة الذين يرحلون عن منازلهم كلما اقتربت المعارك منهم وأصبحت عبارات ترامب بالنسبة لهم كما لوكانت تصف "واقعا بديلا"، مشيرا الى أنه "بالنسبة لسكان شمال شرقي سوريا، فإن كلمات الرئيس الاميركي دونالد ترامب تعتبر تذكيرا إضافيا بكيفية إنكار ​الولايات المتحدة​ لهم، وتوضح انعزال هذه الإدارة التام عن الصراع الجاري في أراضيهم بل وعدم اهتمامها بما ينتج عنه".

وأوضح المراسل أن "أغلب سكان المنطقة يعبرون عن خشيتهم من أن ​تركيا​ تخطط لتغيير البنية العرقية للمناطق التي تسيطر عليها شمال شرقي سوريا حيث تواصل الفصائل السورية المدعومة من تركيا تقدمها تجاه مدينة تل تمر، واستولت على عدة قرى محيطة بها وأصبحت على وشك السيطرة على المدينة نفسها"، مشيرا الى أن "تصريحات الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ بأن بلاده تنوي توطين مليون لاجيء سوري من الموجودين على أراضيها في "المنطقة الآمنة" التي تسعى لإقامتها شمالي سوريا هو أبرز العناصر التي دفعت السكان للخشية من تغير البنية العرقية لشمال سوريا بالكامل".