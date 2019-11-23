مجلس الأمن يتبنى بيانا حول حظر استخدام الأسلحة الكيميائية

وافق أعضاء ​مجلس الأمن الدولي​ في بيان تمّ تبنّيه بالإجماع بناءً على مبادرة من ​بريطانيا​ يتعلّق بحظر استخدام الأسلحة الكيميائيّة، مؤكدا أن "استخدام الأسلحة الكيميائيّة هو انتهاك للقانون الدولي"، مدينًا "بأشدّ العبارات استخدام الأسلحة الكيميائيّة".

وشدد على أن "استخدام الأسلحة الكيميائيّة في أيّ مكان وأيّ وقت، من قبل أيّ شخص، تحت أيّ ظرف من الظروف، هو أمر مرفوض ويُمثّل تهديدًا للسلم والأمن الدوليّين"، مشيرا الى "قناعته الراسخة بأنّ الأشخاص المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة يجب أن يُحاسبوا".

ووجّه مجلس الأمن الدولي في بيانه دعوة "إلى كلّ الدول للانضمام إلى اتّفاقيّة حظر الأسلحة الكيميائيّة التي تنص على تدمير هذه ​الاسلحة​ ومنع إنتاجها وتطويرها وتخزينها واستخدامها".