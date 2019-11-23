فرعون: تحية للمتظاهرين صناع الإستقلال الأول والثاني

اشار الوزير السابق ​ميشال فرعون​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "في ​عيد الاستقلال​، تحيّة للبنانيّين الذين عانوا الكثير منذ عقود من دون أن يفقدوا يوماً روح المبادرة للبناء بعد الدمار. تحيّة الى ​الجيش​ الذي يحمي اللبنانيّين، ويتحمّل مثلهم ومن أجلهم، وتحية للمتظاهرين صناع ​الإستقلال​ الأول والثاني والذين يقدمون اليوم المشهد الحضاري لإنتفاضة الكرامة".

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