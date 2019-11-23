أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ بأن عناصر من ​الدفاع المدني​ قدموا ليل أمس الإسعافات الاولية اللازمة إلى خمسة مصابين تعرضوا لإصابات مختلفة في ​وسط بيروت​.

إلى ذلك نقل عناصر الدفاع المدني مصاباً إلى ​مستشفى​ حداد الوردية نتيجة تعرضه لإصابة استدعت نقله للحصول على العلاج اللازم.

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كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: إسعاف مصابين في وسط بيروت ونقل حالة الى المستشفى. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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