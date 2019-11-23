حالة الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية صباح اليوم

أفادت غرفة التحكم المروري بأن جميع الطرقات ضمن نطاق الشمال سالكة باستثناء ساحة النور.
كما أفادت بأن جميع الطرقات ضمن نطاق البقاع وبيروت سالكة. كما ان جميع الطرقات من الجنوب باتجاه بيروت سالكة.
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