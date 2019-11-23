حالة الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية صباح اليوم

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ بأن جميع الطرقات ضمن نطاق ​الشمال​ سالكة باستثناء ​ساحة النور​. كما أفادت بأن جميع الطرقات ضمن نطاق البقاع وبيروت سالكة. كما ان جميع الطرقات من الجنوب باتجاه بيروت سالكة.

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