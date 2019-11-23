القضاء الأميركي يأمر إيران بدفع 180 مليون دولار لصحافي كان مسجونًا لديها

اسماء السيد - واشنطن: أمرَ القضاء الأميركي الجمعة إيران بدفع 180 مليون دولار إلى مراسل صحيفة "واشنطن بوست" في طهران جيسون رضائيان، الذي قضى سنة ونصف سنة في السجون الإيرانية.
هذا القرار أصدرته محكمة فدراليّة في واشنطن. وأمر القاضي بدفع المبلغ إلى رضائيان وعائلته تعويضًا عن الألم والمعاناة والخسارة المادية التي تكبّدها خلال 18 شهرًا من الاحتجاز.
قال القاضي ريتشارد ليون في حكمه "إعتقلت إيران واحتجزت جيسون من أجل زيادة وسائل الضغط في المفاوضات (..) مع الولايات المتحدة".
أضاف إن "أخذ رجل كرهينة وتعذيبه لضمان عامل تمكين في المفاوضات، هو أمر مخز ويستحق العقاب"، معتبرًا أنه يجب "ردع" إيران عن الإقدام على تصرّف مماثل.
وكان رضائيان أحد أربعة سجناء أطلقت إيران سراحهم في 16 يناير 2016 قبل ساعات من توقيع القوى العظمى مع إيران اتفاقًا في يوليو حول البرنامج النووي الإيراني.
وكان الصحافي اعتقل في يوليو 2014 في منزله في طهران، حيث كان يعمل مراسلًا للصحيفة الأميركية. وصدر عليه حكم بالسجن بتهمة "التجسس" و"التعاون مع حكومات معادية". ونفى الصحافي وصحيفة "واشنطن بوست" هذه الاتهمات نفيًا قاطعًا.
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