قبل الأخيرة.. بدء المرحلة الثالثة للقبول بوظائف المعلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

كشف مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم، عن بدء المرحلة الثالثة من مراحل القبول ببوابة التوظيف الإلكتروني للعاملين في المدارس الحكومية والخاصة.

وقال المصدر لمصراوي، السبت، إن المرحلة الثالثة تتعلق بمراجعة الشهادات المهارية للمتقدمين، وقد تستغرق عدة أيام، مؤكدًا أن هذه المرحلة هي قبل الأخيرة لقبول الأوراق، ومن ثم تبدأ مرحلة إرسال رسائل القبول والموافقة.

وأضاف المصدر، أن البوابة تستقبل إفادة بالشهادات المهارية من الجهات الرسمية المتعاقدة مع الوزيرة، دون الحاجة إلى تقديمها. ​