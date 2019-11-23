وفاة شخصين وفقدان 9 بعد غرق قارب قبالة المغرب

قال قطاع الصيد البحري في المغرب في ساعة متأخرة من مساء أمس، إن قارباً انقلب قبالة ساحل مدينة طانطان على بعد 856 كيلومتراً جنوبي العاصمة الرباط مما أسفر عن وفاة صيادين اثنين بينما لا يزال تسعة على الأقل في عداد المفقودين.

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وذكر في بيان أن قاربي صيد عثرا على الجثتين بينما تواصل السلطات البحث عن ناجين.

وأضاف أن القارب كان قد غادر ميناء طانطان يوم الخميس، ولم يرسل أي نداءات استغاثة.