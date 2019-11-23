كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. القبض على 5 مصريين في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت قوات الأمن السعودية، القبض على 5 مصريين تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، وبتهمة ارتكاب جريمة السرقة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد تم القبض على تشكيل عصابي يحمل الجنسية المصرية، قاموا بسرقة المستودعات ومقار الشركات والمؤسسات التجارية من خلال كسر الأقفال الخارجية.

ولفتت إلى أن المتهمين أقروا بارتكاب 42 حادثة، وصلت قيمتة المسروقات فيها إلى مبلغ المليون وسبعمائة ألف ريـال.