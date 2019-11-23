السودان.. تعزيزات عسكرية لتأمين الأوضاع ببورتسودان

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مرتضى كوكوالسبت 2019/11/23 08:10 ص بتوقيت أبوظبي
القوة التي وصلت لبورتسودان مهمتها احتواء النزاع وبناء السلام
وصلت تعزيزات عسكرية، الجمعة، إلى بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر شرقي السودان، لتأمين الأوضاع في المدينة عقب الصراع القبلي الذي نشب الأحد الماضي، وسط تأكيدات حكومية على استقرار الوضع.
وأكد العقيد حامد موسى عناد، قائد متحرك الإسناد التابع للدعم السريع، إن القوة وصلت إلى بورتسودان بتوجيهات من قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، وتلبية لطلب حكومة ولاية البحر الأحمر.
وقال عناد، في تصريحات صحفية، إن القوة التي وصلت لبورتسودان مهمتها احتواء النزاع، وبناء السلام وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.
من جانبه، قال والي ولاية البحر الأحمر اللواء الركن حافظ التاج إن الأوضاع الأمنية مستقرة في بورتسودان، عقب الصلح الذي وقعته قبيلتا البني عامر، والبيجا لوقف القتال، والذي خلف قتيلين و24 مصابا.
واتهم التاج خلال تصريحات للإذاعة السودانية، الجمعة، "أياد ذات أغراض خفية" بإشعال النزاع القبلي، مشيرا إلى أن حكومته تجري تحقيقات للكشف عمن يقف وراء أحداث العنف القبلي.
واتهمت قوى سياسية سودانية نظام الإخوان البائد بإشعال نار الفتنة القبلية في بورتسودان، من خلال بيانات أصدرتها بعد الأحداث المؤسفة بين قبيلتي البني عامر والبيجا.
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