الخازن: فرق كبير بين العائلة الباسيلية وبين الباسيلية السياسية المقصود بها جبران

اكد النائب ​فريد هيكل الخازن​ ان "هناك فرقا كبيرا بين العائلة الباسيلية التي نحترم ونجِّل وبين الباسيلية السياسية المقصود بها الوزير ​جبران باسيل​"، مضيفا:"تحية كبرى لآل باسيل الكرام".



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