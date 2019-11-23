أكدت مصادر قيادية في "تيار المستقبل" لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "الأمور بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، مقفلة بالجانب السياسي، وتقريباً في الجانب الشخصي"، مشددة على أن "الأفق مسدود، كانت هناك أنباء عن انفراجات أول من أمس، لكن الفتور الذي ظهر في علاقة الرؤساء، أظهر أن لا انفراجات سياسية".
ولفتت المصادر الى أن "الحريري ليس مضطراً لتغطية أي شخصية سياسية يتم توليتها رئاسة الحكومة"، مشيرة الى "أننا دخلنا في الأزمة المالية والسياسية ولولا الدعم الخارجي الذي لا يزال موجوداً للبنان، لكان التدهور أكبر".
وأوضحت أن "ارتفاع سعر السندات السيادية بشكل طفيف أول من أمس، أبرز هذا الدعم الدولي الذي يحمي لبنان من ضرر إضافي"، معتبرة أن "الحل هو الذهاب إلى استشارات نيابية وتكليف رئيس جديد للحكومة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر "المستقبل" للشرق الأوسط: الفتور في علاقة الرؤساء أظهر أن لا انفراجات سياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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