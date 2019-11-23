نادر: فكرة العرض المدني بعيد انطلقت من واقع عجز الدولة عن الاحتفال بعيد الإستقلال

أوضح العميد المتقاعد جورج نادر، أن "فكرة تنظيم عرض مدني لإحياء الذكرى 76 للإستقلال في ساحة الشهداء، انطلقت من واقع عجز الدولة عن الاحتفال بالمناسبة كما كل عام من خلال عرض عسكري بسبب الأوضاع وبعدما فقدت شرعيتها، فالحكومة مستقيلة ومجلس النواب لم يعد يستطيع الاجتماع، من هنا كان على الحراك الشعبي أن يستعيد المبادرة من خلال العرض المدني المنوي القيام به في ساحة الشهداء، والذي تشارك فيه كل قطاعات العمل في لبنان".
ولفت نادر في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" الى أن "لجنة من مجموعات الحراك هي التي تولت تنظيم الاحتفال الذي أردنا من خلاله التأكيد سعينا لاستقلال حقيقي عن الفساد والتمويل الخارجي والإقطاع وكل ما مارسته قوى السلطة بحقنا كشعب منذ العام 1943".
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