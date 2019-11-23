نادر: فكرة العرض المدني بعيد انطلقت من واقع عجز الدولة عن الاحتفال بعيد الإستقلال

أوضح العميد المتقاعد ​جورج نادر​، أن "فكرة تنظيم عرض مدني لإحياء الذكرى 76 للإستقلال في ​ساحة الشهداء​، انطلقت من واقع عجز ​الدولة​ عن الاحتفال بالمناسبة كما كل عام من خلال عرض عسكري بسبب الأوضاع وبعدما فقدت شرعيتها، ف​الحكومة​ مستقيلة و​مجلس النواب​ لم يعد يستطيع الاجتماع، من هنا كان على ​الحراك الشعبي​ أن يستعيد المبادرة من خلال العرض المدني المنوي القيام به في ساحة الشهداء، والذي تشارك فيه كل قطاعات العمل في ​لبنان​".

ولفت نادر في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" الى أن "لجنة من مجموعات الحراك هي التي تولت تنظيم الاحتفال الذي أردنا من خلاله التأكيد سعينا لاستقلال حقيقي عن ​الفساد​ والتمويل الخارجي والإقطاع وكل ما مارسته قوى ​السلطة​ بحقنا كشعب منذ العام 1943".