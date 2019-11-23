سكاف: للاستقلال هذه السنة نكهة مختلفة صنعها الثوار

اعتبرت رئيسة ​الكتلة الشعبية​ ​ميريام سكاف​ في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "للاستقلال هذه ​السنة​ نكهة مختلفة ومميزة صنعها الثوار في كل الساحات عنوانها التحرر من التبعية والاستزلام والانخراط بالمشروع الوطني العابر للطوائف والمذهبية والصغائر"، مضيفة:"العيد هذا العام يختلف عن سابقاته لأننا بتنا نشعر ببداية ​الاستقلال​ الحقيقي، وبتزايد الانتماء ل​لبنان​ ورسالته".

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