مصادر للشرق الأوسط: موسكو يمكن أن تساعد لحل الأزمة الآن

رأت مصادر ​لبنان​ية عبر صحيفة "الشرق الأوسط" أن "القراءة الأولية للبيان الذي صدر عن ​الخارجية الروسية​ بعد اللقاء الذي جمع الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسية ​ميخائيل بوغدانوف​ والمبعوث الخاص لرئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ جورج شعبان، تشير إلى أنه تصويب لموقف وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ الذي اعتبر الأسبوع الماضي أن حكومة سياسية هي الحل الأفضل للبنان، وسط مخاوف من استغلال التحركات الاحتجاجية من قبل أطراف داخلية".

وأكدت المصدر أن "​موسكو​ يمكن أن تساعد لحل ​الأزمة​ الآن، وذلك من خلال التواصل مع الدول المعنية مثل ​فرنسا​ و​بريطانيا​ وغيرها"، مبينة أن ​الاتصالات​ "لا تزال حتى الآن في إطار التشاور، ولم يتبلور أي شيء بعد".

وأشارت المصادر إلى أن الجانب الروسي "يؤيد استعجال التشكيل الحكومي لأن استمرار المراوحة يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار ولا مصلحة لأحد فيه، كون تداعياته لن تبقى محصورة في لبنان بل تؤثر على المنطقة"، مشددة على أن الجانب الروسي "يركز على الاستقرار، وهم يقدرون موقف الحريري، ويحثون على ​تشكيل الحكومة​ بأسرع وقت للاستعجال في توفير الحلول للأزمة القائمة".