حريق داخل سيارة رباعية الدفع على اوتوستراد المنصف

أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ في بيان أن عناصر المديرية أخمدوا في تمام ​الساعة​ 4:50 صباح اليوم حريقا شب داخل ​سيارة​ رباعية الدفع على اوتوستراد المنصف - جبيل، لتقتصر الاضرار على الماديات.

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