لافروف يلتقي نائب وزير الخارجية الاميركي باجتماع مجموعة لـ20 باليابان

لفت الوفد الروسي في تصريح للصحافيين الى أن "وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ سيلتقى بنائب وزير الخارجية الأميركي ​جون سوليفان​ المرشح لمنصب ​السفير الأميركي​ لدى ​موسكو​ على هامش الاجتماع الوزاري ل​مجموعة العشرين​ بمدينة ناغويا ​اليابان​ية".

واشار الوفد الروسي الى إن "جدول أعمال لافروف يتضمن اجتماعا مع سوليفان على هامش مجلس وزراء خارجية مجموعة العشرين في اليابان".

هذا ويعقد وزراء خارجية "مجموعة العشرين" اجتماعا يستمر يومين في مدينة ناغويا اليابانية، سيناقشون خلاله عددا من القضايا، من بينها حرية التجارة الخارجية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومسائل مساعدة البلدان الإفريقية.