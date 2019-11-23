الاتحاد الأوروبي: قصف مخيم للنازحين بإدلب غير مقبول

وصفت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية ​فيديريكا موغريني​، قصف ​النظام السوري​ مخيم نازحين في منطقة خفض التصعيد شمالي البلاد بـ"غير المقبول".

وشددت موغريني على أن الهجمات على مخيم نازحين ​مدنيين​، وقصف منشأة صحية قريبة من الحدود التركية، تظهر مدى تدهور الوضع في شمال غربي ​سوريا​. وأعربت المسؤولة الأوروبية عن تعازيها لأهالي من فقدوا حياتهم في الهجوم.

ومنذ 17 أيلول 2018، قتل أكثر من ألف و300 مدني في هجمات النظام وحلفائه على منطقة خفض التصعيد بإدلب. كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيا، أو قريبة من الحدود التركية.