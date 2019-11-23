بيدرسون: أخطط للقاء ممثلي روسيا في المستقبل القريب

أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ​سوريا​، غير بيدرسون، إنه يخطط للقاء مع ممثلي ​روسيا​ في ​المستقبل​ القريب.

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، قام بزيارة إلى دمشق، الأربعاء 16 تشرين الأول الماضي، حيث أجرى محادثات مع وزير الخارجية السوري ​وليد المعلم​.

وبيدرسون هو دبلوماسي نرويجي يبلغ من العمر 63 عاما، عمل في مناصب أممية وحكومية، كان آخرها سفير النرويج لدى ​الصين​، وبدأ مهام عمله كمبعوث أممي خاص لسوريا في كانون الثاني الماضي، خلفا لسابقه ​ستيفان دي ميستورا​.