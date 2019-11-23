بيدرسون: أخطط للقاء ممثلي روسيا في المستقبل القريب

أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، إنه يخطط للقاء مع ممثلي روسيا في المستقبل القريب.
وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، قام بزيارة إلى دمشق، الأربعاء 16 تشرين الأول الماضي، حيث أجرى محادثات مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم.
وبيدرسون هو دبلوماسي نرويجي يبلغ من العمر 63 عاما، عمل في مناصب أممية وحكومية، كان آخرها سفير النرويج لدى الصين، وبدأ مهام عمله كمبعوث أممي خاص لسوريا في كانون الثاني الماضي، خلفا لسابقه ستيفان دي ميستورا.
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