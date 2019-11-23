بولتون: حررت حسابي على مواقع التواصل الاجتماعي من سيطرة البيت الابيض

لفت مستشار الرئيس الأميركي السابق للأمن القومي ​جون بولتون​ في تصريح الى إن "​تويتر​" أعاد إليه السيطرة على حسابه الشخصي بعدما سيطر عليه ​البيت الأبيض​، وذلك في أول تغريدات له منذ استقالته من منصبه كمستشار للأمن القومي في أيلول".

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