مقتل اثنين وفقدان 9 بعد غرق قارب صيد قبالة المغرب

نقلت وكالة "رويترز" عن قطاع ​الصيد​ البحري في ​المغرب​ إن "قاربا انقلب قبالة ساحل مدينة طانطان على بعد 856 كيلومترا جنوبي العاصمة ​الرباط​ مما أسفر عن وفاة صيادين اثنين بينما لا يزال تسعة على الأقل في عداد المفقودين".

وذكر في بيان أن "قاربي صيد عثرا على الجثتين بينما تواصل السلطات البحث عن ناجين"، مضيفا: "القارب كان قد غادر ميناء طانطان يوم الخميس، ولم يرسل أي نداءات استغاثة".