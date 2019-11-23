سجن ضابط سابق بالمخابرات الأميركية بتهمة التجسس لحساب الصين

أعلن ممثلو ادعاء اتحاديون، إن ​محكمة​ في ولاية ​فرجينيا​ الأميركية، عاقبت ضابطا سابقا بوكالة المخابرات المركزية بالسجن 19 عاما بعد اعترافه في أيار الماضي، بالتآمر للتجسس لحساب الصين.

وكان جيري شوان شينغ لي، 55 عاما، قد ترك المخابرات المركزية الأميركية في عام 2007 وانتقل إلى ​هونغ كونغ​، وبعد بضع سنوات وفي عام 2010، اتصل به ضابطان بالمخابرات الصينية عرضا عليه 100 ألف ​دولار​ ورعايته "مدى ​الحياة​" مقابل المعلومات التي اطلع عليها خلال عمله بالمخابرات.

وتم لاحقا إيداع مئات الآلاف من الدولارات في حساب "لي" المصرفي الشخصي بين عام 2010 و2013 في مقابل خدماته.

من جهتها، أوضحت ​وزارة العدل​ إن مكتب التحقيقات الاتحادي فتش غرفة "لي" الفندقية في هاواي آب 2012 واكتشف أنه كان يحوز دليل عناوين ومفكرة تحتوي على ملاحظات كتبها بخط اليد خلال عمله في المخابرات المركزية قبل عام 2004.