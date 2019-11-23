وزارة الدفاع الأميركية أعلنت فقدان أثر طائرة بلا طيار في ليبيا

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية فقدان أثر طائرة بلا طيّار تابعة للجيش الأميركي كانت تُحلّق فوق ليبيا، حيث تدور معارك بين القوّات الموالية للمشير خليفة حفتر وقوّات حكومة الوفاق الليبيّة المعترف بها من الأمم المتّحدة.
وقالت القيادة العسكريّة الأميركيّة لإفريقيا "أفريكوم" في بيان، إنّ الطائرة غير المسلّحة "فُقِدت فوق طرابلس"، مشيرة الى أنّ "هناك تحقيقًا جاريًا بشأن هذه الحادثة التي لم يتمّ تقديم مزيد من التفاصيل حولها".
وأوضحت أنّها "تقود عمليّات لطائراتٍ بلا طيّار في ليبيا بهدف تقييم الوضع الأمنيّ ومراقبة النشاط المتطرّف العنيف"، مبينة أنّ "هذه العمليّات ضروريّة لمواجهة النشاط الإرهابي في ليبيا ويتمّ تنسيقها بالكامل مع المسؤولين الحكوميّين المناسبين".
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