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غريفيث: اتفاق الرياض يمهد لحل سياسي في اليمن

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 23 نوفمبر 2019

غريفيث

قال المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إن اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي يمهد لحل سياسي في اليمن.

وأضاف، في إحاطته لمجلس الأمن اليوم الجمعة، تشرين الثاني 22، 2019: تعمل على دعم جهود الحل السياسي في اليمن.

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وتابع المبعوث الأممي: نثني على دور السعودية في التوصل إلى اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.

وتابع غريفيث: شهدنا بوادر إيجابية لتنفيذ اتفاق الحديدة.

وأكد غريفيث أن وتيرة الحرب في اليمن تراجعت كثيرا خلال الأسبوعين الماضيين.

ولفت إلى أن تراجع إيقاع الحرب دليل على وجود أفق للسلام لدى الأطراف المعنية بالصراع في اليمن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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