الحكومة الصومالية:من يقف وراء مقتل ألماس يجب أن يواجه القانون

السبت 23 نوفمبر 2019

تعهدت الحكومة الصومالية بالتحقيق الكامل ومقاضاة من يقف وراء مقتل ناشط السلام معاذ إلمان الأربعاء في مقديشو.

Advertisements

في بيان الخميس ، أدانت الحكومة مقتل الناشطة السلمية ، مشيرة إلى أن من يقف وراء قتلها سيحجزون. مات ألماس إثر هجوم بطلق ناري أثناء توجهه إلى المطار من حظيرة سلاح الجو في مقديشو.

لا تزال الظروف المحيطة بقتلها غير واضحة. كما أكد مستشار الأمن القومي عبد السيد علي عزم الحكومة مشيرًا إلى أن الجناة سيواجهون العدالة.

"سيتم التحقيق في مقتل ألماس بشكل شامل ، ويجب تقديم الجناة المسؤولين عن ذلك والسماح بحدوثه إلى العدالة. مواطنونا يستحقون الحماية. وقال علي في تغريدة: "يجب ألا يتكرر قتل ألماس في مجتمعنا".