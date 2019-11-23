صويلو: تركيا تعتزم إدراج "محمد دحلان" على قائمة المطلوبين لديها

السبت 23 نوفمبر 2019

سليمان صويلو

أكد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، الجمعة، أن بلاده تعتزم إدراج القيادي الفلسطيني محمد دحلان على ”النشرة الحمراء“ للمطلوبين لديها.



وقال صويلو، في حوار مع صحيفة ”حرييت“ التركية، أن محمد دحلان له دور في ”محاولة الانقلاب“ الفاشلة بتركيا في تموز/ يوليو 2016.

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وزعم الوزير أن دحلان هو مالك القناة المصرية التي أجرت حوارًا مع الداعية التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، والذي تتهمه أنقرة أنه العقل المدبر لمحاولة انقلاب 2016.

ونقلت الصحيفة التركية عن صويلو قوله إنه ”سيتم إدراج دحلان على القائمة الحمراء لملاحقة الإرهابيين التابعة لوزارة الداخلية، مع منح جائزة 4 ملايين ليرة تركية، لمن يبلغ عنه“.

يشار إلى أن محمد دحلان، وهو زعيم ما يعرف بـ“التيار الإصلاحي في حركة فتح“، وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني، كان قد هاجم، في وقت سابق هذا الشهر، الرئيس التركي، مشيرًا إلى أن أردوغان صاغ علاقات قوية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أريئيل شارون، في الوقت الذي كان فيه الفلسطينيون ينتفضون في وجه الاحتلال.

وقال دحلان، في تصريحات تلفزيونية، إن ”أردوغان لا يحب أن يرى عربيًّا قويًّا، وتتملكه أوهام الدولة العثمانية، واعتمد على بعض المرتزقة العرب لتمكين أوهامه“.

وتابع: ”حين كنت أقاتل بجانب ياسر عرفات، كان أردوغان يزور شارون في إسرائيل“، لافتًا إلى أن 300 طائرة تسير شهريًّا بين تركيا وإسرائيل، وأن 60% من الحديد المستخدم في بناء المستوطنات هو من تركيا.