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شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع.. تجدد المواجهات بين "المشتركة" والمليشيا في قعطبة والان مع التفاصيل
السبت 23 نوفمبر 2019
القوات المشتركة
قالت مصادر عسكرية إن المواجهات بين وحدات القوات المشتركة ومليشيا الحوثي تجددت مساء الجمعة 22 نوفمبر / تشرين الثاني 2019م، شمالي قعطبة، بمحافظة الضالع.
وأضافت المصدر أن جبهة باب غلق في الحد الشمالي من مدينة قعطبة عاصمة المديرية، تشهد مواجهات عنيفة بين وحدات القوات المشتركة مسنودة بالمقاومة الجنوبية، ومليشيا الحوثي الإرهابية، خلال محاولة الأخيرة التسلل إلى مواقع تتمركز فيها وحدات المشتركة.
وكانت دبابة مليشيا الحوثي استهدفت، صباح الجمعة، عدداً من الأحياء السكنية غربي قعطبة.
كما دارت معارك شرسة في الجهة الغربية للمدينة، وتحديداً في محيط ريف الشامرية، غربي بتار والفاخر، حيث تتمركز عناصر المليشيا.
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