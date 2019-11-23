القضاء الأمريكي يطالب إيران بـ180 مليون دولار تعويضا لصحفي

أمر القضاء الأمريكي، الجمعة، إيران بدفع مبلغ 180 مليون دولار لمراسل صحيفة واشنطن بوست في طهران جيسون رضائيان، الذي قضى عاما ونصفا في السجون الإيرانية.



وهذا القرار أصدرته محكمة فيدرالية في واشنطن، وأمر القاضي بدفع المبلغ لرضائيان وعائلته تعويضا عن الألم والمعاناة والخسارة المادية التي تكبدها خلال 18 شهرا من الاحتجاز.

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وقال القاضي ريتشارد ليون في حكمه "اعتقلت إيران واحتجزت جيسون من أجل زيادة وسائل الضغط في المفاوضات مع الولايات المتحدة".

وأضاف أن "أخذ رجل كرهينة وتعذيبه لضمان عامل تمكين في المفاوضات، هو أمر مخز ويستحق العقاب"، معتبرا أنه يجب "ردع" إيران عن الإقدام على تصرف مماثل.

وكان رضائيان أحد 4 سجناء أطلقت إيران سراحهم في 16 يناير/كانون الثاني 2016، قبل ساعات من توقيع القوى العظمى مع إيران اتفاقا في يوليو/تموز حول البرنامج النووي الإيراني.

وكان الصحفي اعتقل في يوليو/تموز 2014 في منزله بطهران، حيث كان يعمل مراسلا للصحيفة الأمريكية، وصدر عليه حكم بالسجن بتهمة "التجسس" و"التعاون مع حكومات معادية"، ونفى الصحفي وصحيفة واشنطن بوست هذه الاتهامات نفيا قاطعا.