بولتون يعود لـ"تويتر" ويتهم البيت الأبيض بتقييد حسابه

أعلن جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابق للأمن القومي، الجمعة، أن تويتر أعاد إليه السيطرة على حسابه الشخصي بعدما سيطر عليه البيت الأبيض، في أول تغريدات له منذ استقالته في سبتمبر/أيلول الماضي.



وقال بولتون لمتابعيه الذين يتجاوز عددهم 790 ألفا "حررنا حساب تويتر الآن، بعدما تم تقييده سابقا بشكل جائر عقب استقالتي كمستشار للأمن القومي".

Advertisements

وأضاف "البيت الأبيض لم يعد له القدرة على الوصول إلى حسابي على تويتر.. شكرا لتويتر على تمسكه بمعاييره المجتمعية وإعادته إليّ السيطرة على حسابي".

ولم يوضح بولتون كيف منعه البيت الأبيض من الوصول إلى حسابه، لكنه سأل في تغريداته عما إذا كان ذلك قد تم "بدافع الخوف مما قد أقوله؟".

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن البيت الأبيض لم يمنع بولتون من الوصول إلى حسابه الشخصي على تويتر "وليست لديه الوسائل التقنية التي تمكنه من ذلك".