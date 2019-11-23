"رايتس ووتش" تدين أحكام إيران الصادرة بحق 6 نشطاء بيئة

أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش، الجمعة، الحكم الصادر عن القضاء الإيراني بحق 6 من نشطاء البيئة بالسجن بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة.



وقال مايكل بيج، نائب مدير هيومن رايتس ووتش للشرق الأوسط، إن "أحكاما ظالمة كهذه ستكون دليلا جديدا على الطبيعة التعسفية للمحاكم الثورية في إيران".

فبعدما أمضوا 20 شهرا قيد الاحتجاز الوقائي ذهبت المحكمة "أبعد من ذلك، عبر إدانة (الناشطين) بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، دون السماح لهم على ما يبدو بأن يطلعوا على كل الأدلة"، حسب بيج.

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وأشار بيج الى أن "السلطات تعلن عن حكم المحكمة هذا، خلال قطعٍ للإنترنت هدفه إخفاء حملة شرسة ضد المحتجين الإيرانيين".

وكان حكِم على هؤلاء الناشطين، وهم من أنصار البيئة، بتهمة التجسس، بالسجن لمدة عشرة أعوام، واتهم القضاء الإيراني 6 من المنتمين لجمعية التراث الحيواني البري الإيراني بالارتباط بالمخابرات الأمريكية، ومن ثم بالتجسس.

ولم يتبين ما الأمور التي قاموا بالتجسس عليها.

وكان الستة من المهتمين بحماية الفهد الآسيوي الصياد المهدد بالانقراض، وأثار الحكم عليهم موجة من الانتقاد والاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي.