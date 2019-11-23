وكيل "تعليم دمياط" يحيل واقعة قص شعر طالب للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم
أحال السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، واقعة قص شعر طالب بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية للتحقيق العاجل بمعرفة إدارة الشئون القانونية بالمديرية.
وتقدم محمد عزت، ولي أمر الطالب "إسلام" بمدرسة كفر العرب الإعدادية، بشكوى تفيد تعرض نجله لمعاملة سيئة أثرت في حالته النفسية سلبًا بعد أن أقدم أحد المعلمين على قص جزء من شعر الطالب اعتراضًا على طوله.
وأكد وكيل الوزارة، في تصريح صحفي، محاسبة كل المتسببين في الواقعة، مشددا على رفضه لاستخدام مثل هذه الأساليب.
كما شدد على ضرورة تنفيذ القانون والالتزام بمنهجية المنظومة التعليمية.
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