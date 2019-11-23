بومبيو يدين اتهامات كوبا لدبلوماسية أمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الجمعة إن الولايات المتحدة "تدين بشدة" اتهامات نظام كاسترو ضد مارا تيكاش، القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية في هافانا.
ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن بومبيو قوله في بيان إن "النظام شن هذه الاتهامات التي لا أساس لها ضدها في محاولة لإلهاء المجتمع الدولي عن معاملته السيئة للغاية للشعب الكوبي".
وكانت كوبا اتهمت مارا تيكاش بالعمل مع خوسيه دانيل فيرير، زعيم إحدى جماعات المعارضة.
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