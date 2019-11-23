فرض حظر التجول في العاصمة الكولومبية بوجوتا بعد احتجاجات عنيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - بوجوتا - (د ب أ):

فرضت السلطات الكولومبية حظر تجول خلال ليل الجمعة في العاصمة بوجوتا.

ويدخل الحظر حيز التنفيذ الساعة التاسعة من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي (0200 من صباح السبت بتوقيت جرينتش).

وكان عمدة بوجوتا انريكي بينالوسا قد فرض في أول الأمر حظر تجول خلال الليل في ثلاثة أحياء جنوبية شهدت اشتباكات بين متظاهرين والشرطة.

كما تم تعليق عمل الحافلات السريعة "ترانسميلينيو" اعتبارا من الساعة السابعة مساء.

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وقامت قوات الأمن بتفريق متظاهرين كانوا يقرعون على الأواني في ميدان بوليفار بوسط المدينة.

وكان بينالوسا قد حظر في وقت سابق بيع المشروبات الكحولية لمدة 24 ساعة.

وبدأت الاضطرابات يوم الخميس، عندما نظم أكثر من 200 ألف كولومبي احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد ضد سياسات الحكومة وذلك في مظاهرات سلمية إلى حد كبير.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه تم نشر حوالي 20 ألف من قوات الأمن في العاصمة.