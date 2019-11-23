الأجهزة الأمنية تقبض على لصين نهبا مواطنًا بالمكلا

السبت 23 نوفمبر 2019

القبض على لصين بالمكلا Advertisements

تمكنت الأجهزة الأمنية بمدينة بحضرموت من القبص على لصين أقدما على نهب أحد المواطنين بالمكلا.



وتشير التفاصيل إلى أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً بتعرض مواطن للسرقة من قبل لصين يستقلان دراجة نارية، بعدما قاما بخطف جواله خلال سيره أمام الأوس ميقا ماركت بالمكلا.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على المتهمين وهما "ح.م.ح" و"ا.س.غ"، بعد أقل من 12 ساعة فقط من تلقي البلاغ بعد الاستعانة بكاميرات المراقبة الموجودة بموقع الحادثة.