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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الأفريكوم تعلن اختفاء طائرة مسيرة أمريكية في ليبيا والان مع التفاصيل
السبت 23 نوفمبر 2019
طائرة مسيرة أمريكية
أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا" الأفريكيوم"، صباح اليوم السبت، فقدان طائرة مسيرة تابعة للجيش الأمريكي فوق العاصمة اللليبية طرابلس
وقالت القيادة، فى بيان عبر حسابها الرسمى على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وكذلك عبر موقعها الإلكترونى، "إن الطائرة مسيرة وغير مسلحة وتابعة للقيادة الأمريكية، قد فقدت فوق العاصمة الليبية طرابلس، الخميس الماضى".
وأضاف البيان أن قوات القيادة العسكرية الأمريكية بأفريقيا تعمل حاليا على التحقيق في الحادث.
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