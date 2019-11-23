برشلونة يخطط لضم مدافع بايرن ميونخ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن برشلونة الإسباني يخطط للتعاقد مع أحد النجوم البارزين في بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، إن البارسا وضع الألماني جوشوا كيميتش ظهير البايرن، على رأس أولوياته في سوق الانتقالات.
ويسعى مسؤولو البارسا لتعزيز قوة الجبهة اليمنى للفريق، رغم امتلاك الثنائي نيلسون سيميدو وموسى واجي.
رغم ذلك، أفادت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية أن النادي الكتالوني ليس لديه فرصة في الظفر بتوقيع اللاعب، البالغ من العمر 24 عامًا، لارتباطه بعقد مع بايرن حتى عام 2023.
كما يصعب تفريط النادي البافاري في الدولي الألماني، الذي يعد أحد أبرز عناصر الفريق الرئيسية والقائد المستقبلي له.
وأشارت الصحيفة إلى خطة برشلونة البديلة حال فشله في ضم كيميتش، حيث ينوي التحرك نحو لوكاس كلوسترمان، ظهير لايبزيج الألماني، الذي ينتهي تعاقده في صيف 2021.
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