ماذا قال كريستيانو عن استبعاده من مباراة أتالانتا؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحدث نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، عن استبعاده من مباراة فريقه المقررة أمام أتالانتا، السبت، ضمن أحداث الجولة الثالثة عشر من دوري الدرجة الأولى الإيطالي، بسبب الإصابة.
ونشر رونالدو صورة عبر حسابه على "تويتر"، قائلًا "أركز على مرحلة الاستشفاء للعودة سريعًا".
وكان ماوريسيو ساري، مدرب اليوفي، قد أعلن خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، أن رونالدو سيكون خارج حساباته ضد أتلانتا، بعد عودته مصابًا من منتخب بلاده.
وخاض "صاروخ ماديرا" مباراتين مع البرتغال مؤخرا، في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020 أمام ليتوانيا ولوكسمبورغ، حيث نجح في تسجيل 4 أهداف، بواقع ثلاثية في المباراة الأولى، وهدف في الثانية.
وقال ساري "وضعنا برنامجا خاصا لرونالدو، وهدفنا الآن أن يكون جاهزًا لمباراة دوري أبطال أوروبا، أمام أتلتيكو مدريد".
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