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شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة البنك الدولي تبحث في الأردن سبل دعم استقرار العملة اليمنية والان مع التفاصيل
السبت 23 نوفمبر 2019
جانب من الاجتماع
ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي الاجتماع الدوري للمانحين الدوليين وشركاء التنمية في اليمن والذي تنظمه مجموعة البنك الدولي بمقرها في العاصمة الاردنية عمان.
وحضر الاجتماع من جانب المانحين المدير القطري للبنك رجاء قطان وسفير الاتحاد الاوروبي لدى اليمن هانز جروندبرج ومكتب المبعوث الأممي للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن و المدراء القطريين للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والوكالة الألمانية للتنمية ومسئولين من مكتب وزارة التنمية الدولية البريطانية لدى اليمن وممثلي منظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن و مانحين آخرين.
وتحدث العوج عن أولويات الحكومة في اعادة الاعمار والتعافي الاقتصادي في المجالات التي تعني ببناء رأس المال البشري وخصوصا في قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وايضا مجالات تعزيز الإنتاجية والسير نحو الاكتفاء الذاتي كالزرعة والثروة السمكية.
وقام العديد من المانحين باستعراض تدخلاتهم التنموية ومناقشة آلية تعزيز التنسيق والمشتركة بين جميع المانحين فيما يخص تنفيذ المشاريع على الأرض وتجاوز الازدواجية في التنفيذ وتحسين آليات الرقابة والتقييم.
ووفق وكالة "سبأ" تطرق الاجتماع إلى سبل دعم استقرار العملة والصرافة عبر القنوات الرسمية وسبل دعم وبناء القدرات المؤسسية والإشرافية للبنك المركزي اليمني والمالية العامة والمؤسسات الوطنية المختلفة.
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