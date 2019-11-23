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بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال تبدأ التحقيق في مقتل ناشط السلام "ألماس ألمان"

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 23 نوفمبر 2019

ألماس ألمان

أعلنت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، الجمعة، أنها بدأت تحقيقات في مقتل ناشط السلام الصومالي ألماس إلمان بعد ظهر الأربعاء.

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وقالت بعثة الاتحاد الافريقي في بيان يوم الجمعة ان التحقيقات الاولية بدأت يوم الخميس في حادث القتل الذي ندد به محليا ودوليا.

"بدأت بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميسوم) أمس تحقيقات أولية في وفاة السيدة ألماس ألماس علي أحمد ، الدبلوماسي الصومالي السابق وناشطة السلام التي أصيبت برصاصة في الساعة 14.34 يوم 20 نوفمبر ، 2019 في معسكر قاعدة هالان في مقديشو ، "بيان من أميسوم قرأ جزئياً.

تشير التحقيقات الأولية إلى إصابة السيدة إيلمان برصاصة طائشة ، لا سيما أنه لم يتم الإبلاغ عن تفريغ سلاح ناري داخل معسكر القاعدة وقت وقوع الحادث. وقال أميسوم إن معسكر القاعدة في الماضي سجل حوادث مماثلة للرصاص الطائش.

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