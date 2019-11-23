مندوبة أمريكا في مجلس الأمن تشيد بدور السعودية في اتفاق الرياض

السبت 23 نوفمبر 2019

المبعوثة الأمريكية

أشادت مبعوثة أمريكا لدى الأمم المتحدة بدور السعودية في اتفاق الرياض وجهودها في تحقيق السلام باليمن.



جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن تضمنت إحاطة للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.

وأضافت المندوبة الأمريكية أن اتفاق الرياض سيتيح للحكومة اليمنية أن تجري حوارا سياسيا مع الحوثيين.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، قال إن اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي يمهد لحل سياسي في اليمن.

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وأضاف،: السعودية تعمل على دعم جهود الحل السياسي في اليمن.

وتابع المبعوث الأممي: نثني على دور السعودية في التوصل إلى اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.

وتابع غريفيث: شهدنا بوادر إيجابية لتنفيذ اتفاق الحديدة.

وأكد غريفيث أن وتيرة الحرب في اليمن تراجعت كثيرا خلال الأسبوعين الماضيين.

ولفت إلى أن تراجع إيقاع الحرب دليل على وجود أفق للسلام لدى الأطراف المعنية بالصراع في اليمن.