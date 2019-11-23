شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقلته إيران 544 يومًا.. 180 مليون دولار تعويضًا لصحفي والان نبدء بالتفاصيل

أمر قاض أمريكي إيران، أمس الجمعة، بدفع نحو 180 مليون دولار للصحفي جاسون رضايان وعائلته تعويضا عن اعتقاله عام 2014. وأطلقت إيران سراح رضايان عام 2016 بعد احتجازه لمدة 544 يوما.

وقال القاضي ريتشارد ليون، من محكمة مقاطعة كولومبيا في القرار الذي أصدره في 30 صفحة إن "احتجاز رجل رهينة وتعذيبه للحصول على ورقة ضغط في المفاوضات مع الولايات المتحدة أمر مشين، يستحق العقاب وبالتأكيد يحتاج للردع".