شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقلته إيران 544 يومًا.. 180 مليون دولار تعويضًا لصحفي والان نبدء بالتفاصيل
وقال القاضي ريتشارد ليون، من محكمة مقاطعة كولومبيا في القرار الذي أصدره في 30 صفحة إن "احتجاز رجل رهينة وتعذيبه للحصول على ورقة ضغط في المفاوضات مع الولايات المتحدة أمر مشين، يستحق العقاب وبالتأكيد يحتاج للردع".
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