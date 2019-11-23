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اليمن تتهم الحوثي بتجنيد 30 ألف طفل

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اتهمت الحكومة اليمنية ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بتجنيد أكثر من ثلاثين ألف طفل وزجت بهم في ساحات القتال.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي: إن ميليشيات الحوثي جعلت من الأطفال الحلقة الأضعف في المجتمع بانقلابها على السُلطة الشرعية وتحويل المدارس إلى ثكنات للأغراض العسكرية، واستغلال الأوضاع الصعبة، التي تعيشها الأسر اليمنية لتجنيد أطفالهم والزج بهم إلى جبهات القتال.

وبمناسبة الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، التي أقيمت الليلة الماضية بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، أشار السعدي إلى أن الحكومة اليمنية تعمل على اتخاذ كل التدابير لإعادة تأهيل وإدماج الأطفال المتأثرين بالحرب بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتسليمهم إلى أسرهم عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وشدد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة على أهمية أن يواصل المجتمع الدولي دعم تلك الجهود للحد من آثار الصراع على الأطفال.

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