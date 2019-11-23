شكرا لقرائتكم خبر عن انتفاضة إيران تتواصل.. وعقوبات أمريكية على وزير الاتصالات والان نبدء بالتفاصيل

فرضت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، عقوبات على وزير اتصالات نظام الملالي، محمد جواد آذري جهرمي، «لدوره في» فرض «قيود واسعة على شبكة الإنترنت في إيران»، التي تشهد انتفاضة متواصلة.

وأكد وزير الخزانة الأمريكية، ستيفن منوتشين، في بيان: إن «المسؤولين الإيرانيين يدركون أن وجود شبكة إنترنت حرة ومفتوحة في البلاد يكشف عدم شرعيتهم، لذلك يسعون إلى فرض قيود عليها، من أجل خنق التظاهرات المناهضة للنظام».

» مطالب أمريكية

وفي السياق، حضّ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المحتجين الإيرانيين أمس، على إبلاغ بلاده بأي صور ومعلومات أخرى توثق «عمليات قمع» الاحتجاجات من جانب السلطات، متعهدًا بمعاقبة مرتكبي «الانتهاكات». وكتب بومبيو، الخميس، تغريدة على «تويتر» بالفارسية والإنجليزية، قال فيها: طلبتُ من المحتجين الإيرانيين أن يرسلوا لنا أشرطة الفيديو والصور والمعلومات التي توثق حملة النظام على المتظاهرين، وأضاف: إن الولايات المتحدة ستنشر هذه الانتهاكات وتعاقب مرتكبيها.

وقالت المقاومة الإيرانية: إن 251 استشهدوا على أيدي قناصي الملالي خلال الانتفاضة في 20 مدينة، فيما بلغ عدد الجرحى 3700 محتج، إلى جانب نحو 7000 معتقل، معظمهم شباب ومراهقون، ولفتت إلى أن حملة الاعتقالات ما زالت مستمرة.

» مناشدة رجوي

من جانبها، ناشدت مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قِبَل المقاومة، الأمم المتحدة بإرسال بعثة إلى إيران لتقصّي الحقائق حول الشهداء والجرحى والمعتقلين، وطالبت مجلس الأمن الدولي والحكومات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالتحرك الفوري لوقف أعمال القتل وإطلاق سراح المعتقلين.

وقالت رجوي: إن على مجلس الأمن أن يحمّل خامنئي وروحاني والآخرين من قادة النظام مسؤولية الجرائم ضد الإنسانية من القمع، وسفك الدماء، مشددة على ضرورة تقديمهم إلى العدالة.

وفي وقت سابق، الخميس، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النظام الإيراني بقطع الإنترنت للتستر على ما يجري من «موت ومأساة»، وسط موجة من الاحتجاجات التي شهدتها إيران خلال الأيام الماضية.

وتشهد إيران موجة من التظاهرات اندلعت حتجاجًا على زيادة مفاجئة في أسعار الوقود، قالت أثناءها الأمم المتحدة أن «العشرات» قتلوا خلالها.

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» آثار اليورانيوم

إلى ذلك، قال القائم بأعمال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كورنيل فيروتا: إن كبير مفتشي الوكالة سيزور طهران الأسبوع المقبل؛ لحث إيران على تقديم تفسير لمصدر آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في موقع غير معلن.

وذكرت «رويترز» لأول مرة خلال سبتمبر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجدت آثار يورانيوم في الموقع.

وأكدت الوكالة، التي كانت تحجم منذ فترة طويلة عن التعليق على تفاصيل محددة، للدول الأعضاء قبل أسبوعين أن عيّنات أُخذت من الموقع أظهرت آثار يورانيوم طبيعي جرت معالجته لكن لم يتم تخصيبه.

» تصعيد إيراني

وقال القائم بأعمال مدير الوكالة في الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة في فيينا: واصلنا اتصالاتنا مع إيران منذ ذلك الحين لكننا لم نحصل على معلومات إضافية، والمسألة لم تُحَل بعد.

وصعّدت الخارجية الإيرانية من لهجتها بالقول: لو اضطررنا سنمنع بعض مفتشي الوكالة الذين سمحنا نحن لهم بالدخول إلى أراضينا وزيارة منشآتنا، من الدخول إلى هذه المنشآت إن رأينا أن هناك إجراءً يتعارض مع القانون والضوابط والاتفاقيات، فمن الطبيعي نحن حسّاسون بهذا الشأن وسنمنع دخولهم.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الأسبوع الماضي، أن المرحلة الرابعة من تقليص الالتزام بموجب الاتفاق النووي جاهزة، معربة عن آمالها في أن تفي أوروبا بالتزاماتها حتى تكون هناك حاجة لتنفيذها.

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترًا وتصعيدًا عسكريًا، بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، وفرض عقوبات عليها، وبعدها وقوع هجوم على أربع ناقلات نفط في بحر عمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز.