شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تستنكر انتهاكات المستوطنين بالضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمس الجمعة بشدة «اعتداءات ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم المسلحة» ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم ومركباتهم في الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن عدة بلدات وقرى تعرضت لهجمات للمستوطنين شملت إحراق أراضٍ زراعية وإعطاب عجلات عشرات المركبات وإحراق مركبات أخرى، وخط شعارات عنصرية معادية تحرض على قتل العرب.

واعتبرت الوزارة أن تصعيد المستوطنين لأعمالهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين يندرج في إطار مخطط استعماري توسعي يتم تنفيذه بحماية ودعم قوات الاحتلال بتفويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على حدود عام 1967.

وحمّلت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هجمات المستوطنين ونتائجها وتداعياتها.

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كما حمّلت الإدارة الأمريكية المسؤولية عن نتائج الاستيطان و«إرهاب» المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، خاصة بعد إعلان وزير خارجيتها مايك بومبيو مؤخرا أن الاستيطان لا يخالف القانون الدولي.

وقبل يومين نددت المملكة بالتصريحات الأمريكية، التي شرعنت مستوطنات الضفة الغربية، لافتة إلى أن هذا من شأنه تقويض السلام عبر مبادرة السلام العربية وحل الدولتين، مشددة على أنه مناف للقرارات والقوانين الدولية ذات الصلة.

وطالبت الخارجية الفلسطينية الأمين العام للأمم المتحدة بـ«الإسراع في تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني قبل فوات الأوان، بما يساعد في الحفاظ على ما تبقى من مصداقية دولية للحرص على تحقيق السلام».