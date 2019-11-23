شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يدمر «درون» للميليشيات بمحيط طرابلس والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس الجمعة تقدم قواته في عدة محاور للقتال بجنوب وغرب العاصمة، مشيرا إلى سقوط قتلى في صفوف قوات حكومة الوفاق وغنم عددا من الأسلحة، وإسقاط طائرة مسيرة في محيط طرابلس.

وقال عضو شعبة الإعلام الحربي، المنذر الخرطوش: إن القوات المسلحة تتقدم بخطى ثابتة نحو أهدافها المحددة من غرفة عمليات المنطقة الغربية، مشيرا إلى أن اللواء 106 مجحفل وكتيبة العاديات تنجح في التقدم باتجاه منطقة مفترق الرملة وكوبري السواني وتنجح في غنم مدرعة وآلية وقتل عدد من الأفراد.

» الصوت الأعلى

ونقلت «سبوتنيك» عن الخرطوش قوله: إن كتيبة طارق بن زياد وكتيبة 115 مشاة تتقدمان باتجاه معسكر حمزة ونقاط جديدة معلومة لغرفة عمليات المنطقة الغربية، وأشار إلى أن المدفعية كانت لها الصوت الأعلى في محاور العاصمة ونجحت في تدمير تمركزات ونقاط العدو جنوب غرب طرابلس.

وأكد عضو شعبة الإعلام الحربي أن سلاح الجو الليبي استهدف «درون» للميليشيات المسلحة في محور اليرموك، التي تعد الطائرة الثانية خلال الـ 48 ساعة بعد استهداف طائرة تصوير في محيط مدينة ترهونة في وقت سابق.

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وبدأت المواجهات العنيفة، في العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الليبي، وقوات تابعة لحكومة الوفاق منذ أكثر من شهر، مخلفة 376 قتيلا على الأقل و1822 مصابا، حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بنحو 38 ألفا و900، مشيرة إلى أن أكثر المدنيين يفرون من منازلهم.

» «درون» إيطالية

من جهة ثانية، طالب مجلس النواب الليبي، السلطات الإيطالية بتوضيح رسمي حول تعدي إحدى الطائرات المسيرة التابعة لسلاح الجو الإيطالي على سيادة ليبيا، عادًّا ذلك مخالفا للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية كافة.

واستنكر المجلس في بيان، انتهاك سيادة الأجواء الليبية من إحدى الطائرات المسيرة التابعة لسلاح الجو الإيطالي، التي جرى إسقاطها من قبل القوات المسلحة الأربعاء، في منطقة سوق الأحد قرب مدينة ترهونة.

وجاء الرد الإيطالي عبر تعليق وزارة الدفاع الإيطالية، بقولها في بيان رسمي نشرته على «تويتر»: إن الطائرة المسيرة طراز «بريداتور»، التابعة لسلاح الجو الإيطالي، التي أعلن اليوم عن إسقاطها فوق الجبال الشمالية لترهونة، كانت تعمل ضمن مهمة «البحر الآمن»، أو ما يعرف بالإيطالية بمهمة «ماري سيكورو».