شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة: إيران تبتز وتهدد المجتمع الدولي بـ«النووي» والان نبدء بالتفاصيل

أكدت المملكة أن أيدلوجية النظام الإيراني التوسعية وتدخلاته في المنطقة جاءت على حساب شعبه، حيث استغل النظام العائد الاقتصادي من الاتفاق النووي في تنفيذها، لافتة إلى قيامها مؤخرًا بتخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو، ما يُعد ابتزازًا وتهديدًا للمجتمع الدولي.

وقال الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إن التقارير الصادرة من الوكالة حيال مخالفات إيران للاتفاق النووي في مستوى نسبة إثراء اليورانيوم، والكمية المنتجة منه، وتركيبها لأجهزة طرد مركزية متقدمة، وإيقاف جميع التزاماتها المتعلقة بالبحث والتطوير، وقيامها مؤخرًا بتخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو، يُعد ابتزازًا وتهديدًا للمجتمع الدولي، ويؤكد قصور الاتفاق النووي مع إيران، كما يعزز من الشكوك حول نوايا وسلمية برنامجها النووي.

» إرهاب إيران

وبحسب «واس»، أكد الأمير عبدالله، خلال مناقشة بند التحقق والرصد في إيران على ضوء قرار مجلس الأمن في دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة خلال الفترة (21-22) نوفمبر 2019، أن إيران سخرت العائد الاقتصادي من الاتفاق النووي في إثارة الاضطرابات الداخلية في الدول المجاورة، في ظل إصرارها على تطوير الصواريخ الباليستية، ودعمها للجماعات الإرهابية في المنطقة، بما في ذلك تهديدها للملاحة الدولية والمضائق البحرية، وزعزعة أمن واستقرار المنطقة بشكل خاص والعالم بشكل عام، بدلاً من استغلال ذلك العائد في خدمة تنميتها الداخلية وتحسين أوضاع الشعب الإيراني، الأمر الذي انعكس على ما تشهده إيران حاليًا من اضطرابات داخلية، حيث ضاق الشعب الإيراني ذرعًا بأيدلوجية نظامه التوسعية على حساب مقدراته واحتياجاته.

وأضاف سموه: إن هذه التجاوزات الإيرانية المستمرة فيما يتعلق ببرنامجها النووي، ومع ما كُشف عنه مؤخرًا من وجود مواد نووية في موقع غير مُعلن عنه في إيران، وعدم تقديم الجانب الإيراني معلومات وافية ومتسقة مع نتائج تحليل العينات التي أخذتها الوكالة من الموقع، يكشف لنا جميعًا الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه وطموحها في هذا المجال.

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» إجراءات رادعة

ودعا الأمير عبدالله، المجتمع الدولي إلى اتخاذ كل الإجراءات الرادعة تجاه إيران، بما يضمن الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ويحد من تصرفات إيران وسلوكها العدواني المستمر خلال الأربعين سنة الماضية في المنطقة والعالم أجمع.

وأعرب عن ترحيب السعودية بما ورد في البيان الوزاري المشترك للدول الثلاث في الاتفاق والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، مع الترحيب بقرار الولايات المتحدة المتعلق بإنهاء إعفاء منشأة فوردو النووية الإيرانية من العقوبات ابتداءً من تاريخ 15 ديسمبر 2019، مع دعوة المملكة لعدم التساهل أمام ابتزاز إيران الواضح وتحديها للمجتمع الدولي ككل.

كما طالب الوكالة باستمرار جهودها في التحقق والرصد في إيران من أجل كشف الستار عن مزيد من المعلومات المرتبطة بأنشطتها النووية، وأي مواقع أخرى من المحتمل أن تستخدمها إيران في هذا الشأن، مع أهمية إبقاء المجلس على اطلاع بما يستجد.