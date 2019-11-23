معارض إيراني: المظاهرات تجتاح المدن ومطالب بإسقاط النظام

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عمرو جوهر - واشنطنالسبت 2019/11/23 03:31 ص بتوقيت أبوظبي
علي جعفر زادة نائب مدير المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
قال علي جعفر زادة نائب مدير المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة الأمريكية، السبت، إن المظاهرات ضد النظام اجتاحت المدن ووصلت إلى 156 مدينة.
وأكد زادة، خلال تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن العنف المفرط ضد المحتجين أدى إلى سقوط ما يقرب من 250 قتيلا وأكثر من 7 آلاف معتقل.
وأوضح زادة أن النظام الإيراني لم يتمكن من القضاء على المظاهرات حتى الآن، مؤكدا أن 25 محافظة تتظاهر ضد النظام الإيراني من أصل 31 محافظة.
وأشار نائب مدير المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى هدف المتظاهرين في إيران، والذين يطالبون برحيل كامل للنظام من السلطة، مضيفا أن النظام الحالي يسرق مقدرات الشعب الإيراني الذي يقبع غالبيته تحت خط الفقر.
وقال زادة إن المظاهرات اندلعت بسبب ارتفاع أسعار الوقود، ووصلت الآن إلى المناداة بإسقاط النظام برمته، الذي استحوذ على مقدرات الشعب الإيراني لنفسه، بخلاف التوقف الفوري في شؤون الدول الأخرى مثل سوريا ولبنان والعراق، مرتدين شعار "لا غزة ولا لبنان.. أضحي بحياتي من أجل إيران".
وأضاف، زادة خلال تصريحاته، أن المتظاهرين هاجموا أكثر من 1000 بنك ومصرف، نتيجة سيطرة مليشيا الحرس الثوري على الأموال والبنوك في إيران.
وأكد زادة أن حالة الغضب الحالية في الشارع الإيراني غير مسبوقة، نتيجة ما وصلت إليه البلاد من تراجع وتردٍّ للأوضاع المعيشية على يد النظام الحالي وسياساته التخريبية.
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