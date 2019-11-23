- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليوم.. الموعد الرسمي لإعادة افتتاح مطار الريان الدولي بالمكلا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019
متابعات_السعودية نيوز
كشفت مصادر تابعها "الخليج 365" عن موعد التدشين الرسمي لمطار الريان الدولي بحضرموت.
واكدت المصادر ان هناك استعدادات تجرى للبدء رسميا لتشغيل المطار اليوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2019 بحضور عدد من الشخصيات المدينة والعسكرية يتقدمهم محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية.
وكانت هيئة الارصاد الجوي اليمني قد اعلنت استعداد المطار استقبال الطيران من والى المطار بعد ان اصدرت امس توجيهاتها الى الطيران اليمني بالبدء في تشغيل رحلاتها عبره.
وياتي اعادة العمل في المطار بعد سنوات من التوقف، الأمر الذي سبب لابناء حضرموت والمناطق المجاورة لها معاناة متزايدة نتيجة الاغلاق في ظل الضروف التي عاشتها المحافظة ابان سيطرة التنظيم الارهابي على مناطق ساحل المحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. الموعد الرسمي لإعادة افتتاح مطار الريان الدولي بالمكلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.